PSG : les ultras mettent un énorme coup de pression avant le Real Madrid, Messi ciblé ?

Il fut un temps où les ultras du PSG auraient payé cher pour voir leur équipe compter dix points d'avance en championnat et s'apprêter à défier le Real Madrid en 8es de finale de la Champions League. Avant l'arrivée des Qataris, leur club n'avait plus disputé la C1 depuis une décennie et courait après le titre depuis 18 ans. Mais puisque l'émir a fait pleuvoir les milliards, la moindre déconvenue est mal vécue, comme l'élimination de la Coupe de France lundi soir aux tirs au but contre Nice (0-0. 5 t.a.b. à 6).

Une sortie de route, qui s'ajoute à la perte du Trophée des champions en août (0-1 contre Lille) et a incité le Collectif Ultras Paris a publié un message sur Twitter en forme de menace : "Notre patience a ses limites...". Comme l'explique Le Parisien, cette phrase ne cible personne en particulier et a pour but de mettre tout le monde face à ses responsabilités. Hier soir, l'émission El Chiringuito s'est fait le relais de ce coup de pression en affirmant que Lionel Messi était dans le collimateur...

Aussi Mauricio Pochettino, premier responsable du fait que son équipe, pourtant constellée d'étoiles, joue mal. L'Argentin, qui vit ses derniers mois sur le banc, doit espérer que tout le PSG relèvera la tête contre le Real Madrid dans onze jours...

