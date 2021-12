PSG : le vestiaire est au bord de l'implosion, Pochettino a baissé les bras !

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

C'est une petite bombe qu'a lâchée L'Equipe dans son édition du jour. Sur trois pages, le quotidien sportif multiplie les révélations concernant les excès en tous genres des joueurs du PSG ayant contribué à créer un air vicié dans le vestiaire. On y apprend ainsi que Neymar est arrivé un jour très en retard à une réunion avec des sponsors, que la direction a voulu le mettre à l'amende mais y a renoncé par crainte de fuites et que cela a agacé ses coéquipiers. Ou qu'un jour, deux Sud-Américains de l'effectif ayant fait la fête pendant la nuit ont décidé unilatéralement de ne pas s'entraîner !

Les toros d'échauffement dessinent la carte du vestiaire, avec les francophones d'un côté, les hispanisants et leurs amis de l'autre. Kylian Mbappé serait désormais plus proche du premier, ne souhaitant pas être une star au milieu des autres (Messi, Neymar…). Plus grave, une blague faite par Navas après le match contre Nice aurait jeté un sérieux froid sur sa relation avec Donnarumma alors que Kimpembé, voyant le désordre ambiant, envisagerait d'aller voir ailleurs, par exemple au Chelsea de Thomas Tuchel !

Car, c'est là peut-être le plus grave, Mauricio Pochettino et Leonardo auraient lâché prise. L'Argentin a poussé un coup de gueule en début d'année mais n'a plus aucune autorité sur son vestiaire. Le Brésilien, lui, est à peu près détesté de tous dans le vestiaire, où il évite de s'aventurer. Jusqu'à présent, le PSG a gagné quasiment tous ses matches, donc le vestiaire n'a pas implosé. Mais s'il y a une déception en Champions League au printemps, la déflagration pourrait faire beaucoup de bruit !

