PSG : Lewandowski dénonce une ultime vacherie signée Messi

Si Lionel Messi s'est essayé au fair-play en décembre dernier à l'occasion du Ballon d'Or en réclamant un titre pour Robert Lewandowski en retour (« Tu mérites un Ballon d'Or, tu devrais aussi l'avoir »), le message n'est jamais réellement passé pour l'attaquant du Bayern Munich.

« Il a demandé un Ballon d'Or pour moi mais n'a pas voté pour moi »

Après avoir vidé son sac une première fois, demandant à la star du PSG que ses paroles « soient sincères et pas seulement des mots », Lewandowski a pu voir après coup que la Pulga est davantage dans le discours de circonstances que dans les actes. Des actes que le meilleur joueur de la FIFA au gala The Best n'a pas vu... Au point de se venger publiquement et médiatiquement.

« Messi ? Il a demandé un Ballon d'Or pour moi mais il n'a pas voté pour moi à The Best », a ironisé Robert Lewandowski dans un entretien à Pilka Nozna. Finalement, le buteur bavarois a préféré soulever ce trophée que le Ballon d'Or France Football : « Sur le Ballon d'Or, seuls les journalistes votent et il n'y a pas de vérification clair. Sur The Best, on est élu par les professionnels du football et la presse. Les capitaines et entraîneurs de chaque équipe nationale peuvent évaluer nos performances de manière plus réaliste et objective ». Toujours un brin mauvais perdant Lewi...