PSG : Lewandowski, Neymar, positionnement... tout ce que Mbappé reproche à ses dirigeants a fuité !

On savait que pour l'inciter à prolonger, le PSG avait fait beaucoup de promesses à Kylian Mbappé, en plus de lui accorder un salaire démesuré. Mais on ne connaissait pas encore la nature de ces promesses. Le Journal du Dimanche en a révélé quelques-unes dans son édition de la semaine. Tout d'abord, il y a eu la promesse de faire venir des proches de la famille Mbappé dans l'organigramme du club. D'où le recrutement de Luis Campos, connu à Monaco, ou encore du journaliste Julien Maynard, qui travaillait auparavant à TF1 et s'occupe désormais de la communication.

Mais ce n'est pas le plus savoureux. Kylian Mbappé devait jouer dans un 4-4-2 avec Robert Lewandowski et lui en pointe, et Neymar... parti. Mais le plan a échoué, le Brésilien étant resté alors que le Polonais a préféré aller au FC Barcelone. Plus incroyable encore : l'attaquant a indiqué vouloir jouer à deux postes, soit en pointe, soit sur le côté gauche. Pas ailleurs. Aussi, quand Christophe Galtier a voulu l'aligner à droite contre Montpellier, il y a eu grosses frictions et le père du joueur est même intervenu. D'où la colère de Mbappé sur une action anodine et l'affaire du pénalty avec Neymar, qui a entraîné une discussion très tendue entre les deux stars à l'ego surdimensionné le lendemain dans le vestiaire. A la lecture de l'article du JDD, on comprend que le PSG a fait une fabuleuse affaire sportive en conservant Mbappé mais qu'il y a une contrepartie et que les polémiques ne vont pas cesser...