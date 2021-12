PSG : Lewandowski s'excuse et clôt la polémique avec Messi

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Pas du genre à faire des vagues, Robert Lewandowski a surpris en s'en prenant à Lionel Messi via la télévision polonaise. Le buteur du Bayern Munich n'a pas digéré sa 2e au Ballon d'Or et trouvait que l'Argentin avait fait preuve de condescendance en assurant que la précieuse récompense aurait dû lui revenir. Il ne s'attendait a priori pas à ce que les médias du monde entier reprennent ses propos et génèrent une polémique. Ce qui l'a incité à faire un gros rétropédalage dans les colonnes de Kicker.

« La déclaration que j'ai faite dans une interview avec une chaîne de télévision polonaise est actuellement mal interprétée. Je n'ai jamais voulu dire que les propos de Lionel Messi n'étaient ni sincères ni sérieux. J’ai été très touché et ravi du discours de Lionel Messi lors de l'événement à Paris, dans lequel il a exprimé qu'à son avis, je méritais le Ballon d'Or 2020. Je voulais juste exprimer par ma déclaration que je serais bien sûr très heureux si les paroles de Messi étaient entendues. Je respecte et apprécie Lionel Messi au-delà de toute mesure et le félicite encore une fois d'avoir remporté le Ballon d'Or 2021. ».

