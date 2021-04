PSG - Lille (0-1) : Pochettino fustige ses joueurs mais croit encore au titre

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Dans un match capital dans la course au titre de champion de France, le Paris Saint-Germain s'est incliné ce samedi face à Lille (0-1), pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Avec ce revers, les Parisiens perdent leur fauteuil de leader au classement et pointent désormais à trois points de leur adversaire du soir.

"Je suis déçu de la performance de l'équipe"

Présent en conférence de presse après la rencontre, l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, n'a pas voulu trouver d'excuses à ses joueurs. "Je suis déçu du match, de la performance de l'équipe, d'avoir perdu 3 points. (...) On n'arrive pas à trouver la régularité qu'on souhaite. Il y a beaucoup de circonstances, mais ça n'est pas une excuse. On a des hauts et des bas qui nous empêchent d'avoir cette régularité, a confié Pochettino, qui s'est ensuite exprimé sur les chances de titre du PSG. Je ne suis pas inquiet car il y a encore un mois de compétition mais on devra se battre jusqu'au bout."

🔚⚽️ C'est terminé au Parc ! Nos Parisiens s'inclinent face à Lille et cèdent la tête du classement de #Ligue1 @PSG_inside 0⃣-1⃣ Lille #𝗣𝗦𝗚𝗟𝗢𝗦𝗖 pic.twitter.com/yhjdP78qfB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 3, 2021