PSG : Messi a boosté les finances du club, les chiffres sont impressionnants !

INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l'alternative Conte et duel serré pour Pogba

Selon l’agence espagnole EFE, Lionel Messi a considérablement augmenté les revenus du PSG depuis son arrivée. Le club devrait atteindre les 700 M€ de recettes, des chiffres comparables à ceux du Barça ou du Real Madrid. On apprend que Messi a permis d’améliorer d’environ 13% les gains liés au sponsoring, ceux-ci grimpant jusqu'à 300 M€ pour l’exercice 2021-2022

Des marques comme Dior, Autohero, Crypto.com, Smart Good Things, Volt, Big Cola ou PlayBetR sont désormais associées au PSG. Et la vente de maillots a explosé. Messi représente près de 60% du million de maillots vendus. Enfin, avec Messi, les recettes billetterie au Parc ont également grimpé pour atteindre les 132 M€.

Laurent HESS

Rédacteur