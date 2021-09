PSG : Messi fait déjà réfléchir l’émir du Qatar, l'hiver s'annonce chaud !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

À peine Lionel Messi a-t-il posé le pied à Paris depuis un mois qu’il est déjà une star en France. Recruté par le PSG début août, l’attaquant argentin a déjà pu comprendre l’effervescence que sa venue a suscite, ne serait-ce qu’en surfant sur le web ou en entrant sur la pelouse du stade Delaune à Reims avant la trêve.

L’émir du Qatar entend surfer personnellement sur son nouvel atout majeur. Selon L’Équipe, le PSG réfléchit en effet à organiser une tournée de quelques jours cet hiver, sans doute courant janvier 2022. Si la destination n’est pas encore arrêtée définitivement, la destination pourrait être... le Qatar et sa touffeur légendaire.

« Ce choix ferait sens avec la présence de Lionel Messi dans l’effectif et ce à quelques mois de la tenue de la Coupe du monde dans l’émirat (novembre-décembre 2022). En raison de la crise sanitaire, le PSG n’est plus parti en tournée estivale ou hivernale depuis l’été 2019 », conclut le quotidien sportif. Si cette tournée se concrétise, on peut imaginer l’accueil princier dont bénéficierait Messi dans la canicule de Doha.

🚨 "El PSG va a OFRECER MÁS dinero a MBAPPÉ que el que cobra MESSI" 🚨



La información de #INDA en #ChiringuitoInda pic.twitter.com/8yFbrFN5me — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 6, 2021