PSG : Lionel Messi s'offre un premier titre contesté en Ligue 1

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Très critiqué (et notamment en France) pour son sacre au Ballon d'Or au nez et à la barbe de Robert Lewandowski, Lionel Messi a décroché ce vendredi un autre titre qui fait parler. En effet, pour son premier but en Ligue 1 avec le PSG face à Nantes (3-1), la Pulga a hérité du trophée de plus beau but du mois de novembre en France. Un trophée qu'il doit cette fois-ci aux supporters... Mais aussi et surtout à sa notoriété.

En effet, même si le premier but de Messi est propre, difficile d'en faire le plus beau but de Ligue 1 sur le mois. Surtout au regard des coups de canon de Miguel Trauco (ASSE) contre Reims ou de Ghislain Konan (Reims) face à Clermont.

De nombreux internautes se sont d'ailleurs faits la même réflexion, n'hésitant pas à remettre en cause la légitimité de cette récompense basée uniquement sur la popularité des joueurs et des clubs...Toujours est-il que cela fait un titre en plus venant garnir l'armoire à trophées, déjà très remplie, de l'astre argentin.

Pour son premier but en championnat, Lionel Messi remporte déjà le #ButDuMois de novembre ⚽️? pic.twitter.com/AwJ3Fu4dUm — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) December 10, 2021