PSG : Messi suspendu, ça va rapporter gros au Qatar

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La décision est donc tombée hier. Et le PSG a décidé de sanctionner son milieu de terrain argentin, Lionel Messi, qui, comme vous le savez sans doute, Ce lundi, s’est rendu en Arabie Saoudite sans l’autorisation du club et ce au lendemain d'une défaite au Parc des Princes contre le FC Lorient (1-3). Quinze jours, ou deux semaines, sans match, sans entraînement et logiquement sans salaire. Le site Sportune s'est donc demandé combien allait économiser le club de la capitale avec cette sanction. Le montant est important. "Le champion du monde argentin gagne 40,5 millions d’euros brut par an, faisant de lui le troisième joueur le mieux payé des Rouge et Bleu derrière Kylian Mbappé et Neymar Jr. Rapporté au mois, cela équivaut à 3,375 millions d’euros. En deux semaines, le numéro 30 du club de la capitale perçoit 1 557 692 euros. Voilà donc la somme dont il sera privé suite à la sanction des dirigeants parisiens."

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Pour s'être rendu en Arabia Saoudite, lundi, sans l'autorisation du PSG, Lionel Messi a été suspendu deux semaines de compétition, d'entraînement et donc de salaire. Si cela est avéré, le club de la capitale fera, au moins, une économie substantielle.

Benjamin Danet

Rédacteur