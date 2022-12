PSG : Lionel Messi vient de battre un record incroyable

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

À 34 ans, Lionel Messi rentre un peu plus dans l’histoire ! Titulaire face à l'Équipe de France en finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, l’attaquant du PSG et de l’Albiceleste est devenu le joueur ayant disputé le plus de matchs en Coupe du Monde. L’Argentin a donc participé à 26 rencontres, tout simplement incroyable…