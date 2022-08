PSG : Messi vise un record qui mettrait un coup de grâce définitif à Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Sous contrat pour encore un an avec le PSG, Lionel Messi s'est fixé un ultime objectif pour rentrer encore un peu plus dans l'histoire. En effet, comme le rappelle Marca, l'Argentin a déjà remporté 41 titres dans sa carrière (en prenant en compte le Trophée des Champions remporté avec Paris contre Nantes dimanche dernier) mais il n'est pas encore le recordman toutes catégories.

Messi à deux titres du record d'Alves...

La Pulga reste devancée par son ancien coéquipier Dani Alves, qui vient de quitter le FC Barcelone pour les Pumas et affiche 43 titres au compteur. Cette saison, Lionel Messi s'est donc fixé pour objectif de remporter le titre de Champion de France, la Coupe nationale, la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Une boulimie de titres qui lui permettrait de dépasser Alves... Et de coller un éclat définitif à Cristiano Ronaldo.

… Et loin devant Cristiano Ronaldo

En effet, même si CR7 a beaucoup gagné à Manchester United, au Real Madrid ou encore à la Juventus, le Portugais a vu sa moisson de titres s'arrêter nette chez les Red Devils où il est revenu il y a un an. Avec « seulement » 34 trophées, l'attaquant de 37 ans ne peut déjà quasiment plus rattraper Messi...