PSG : Lizarazu pointe le problème majeur de Pochettino

Un nul concédé à la dernière minute à Leipzig (2-2) mercredi, une victoire 3-2 à Bordeaux hier : la semaine du PSG a été contrastée et finalement pas très parlante. Car, en Allemagne, il a été dominé alors qu'en Girondin, malgré l'étroitesse du score, il a largement dominé. Mais dans les deux cas, une même conclusion : le collectif est inexistant. Lors de l'émission Téléfoot, Bixente Lizarazu a expliqué où le bât blessait pour Mauricio Pochettino.

« Il était temps que Neymar aille mieux au mois de novembre. Mais c’est vrai que le duo (avec Mbappé) a été exceptionnel. Après collectivement, il y a toujours des problèmes dans cette équipe. Je pense qu’il y a un déficit au milieu. Quand Verratti n’est pas là, il n’y a pas cette qualité technique qu’il apporte. Pour l’instant, un joueur comme Wijnaldum n’a pas complètement réussi à s’intégrer dans cette équipe. Donc, ce milieu de terrain est pour l’instant déséquilibré. Quand on sait que les attaquants parisiens ne font pas le travail défensif, donc on comprend aussi que cette équipe du PSG prend trop de buts et que cette défense est fragilisée. »

