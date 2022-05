PSG : loin de Paris, Messi se fait griller avec un taulier du FC Barcelone !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Lionel Messi (34 ans) et Neymar (30 ans) partagent un point commun immuable : leur amour pour la ville de Barcelone. Comme son compère brésilien du PSG, l’attaquant argentin retourne dès qu’il le peut dans la Ciudad Condal pour y passer des bons moments.

Ce fut le cas pas plus tard que ce week-end en compagnie d’Antonella Roccuzzo. La chérie de Messi a partagé ces moments de détente sur son compte Instagram, où on peut ainsi voir le couple revenir sur sa plage fétiche de Castelledefels et même partager un repas avec quelques amis communs.

Sur l’un des clichés postés sur le réseau social dérivé de Facebook, on peut aisément reconnaître un certain Sergio Busquets, qui n’a pas dû perdre l’occasion de vanter les mérites du Barça version Xavi à son grand ami argentin.

Bastien Aubert

Rédacteur