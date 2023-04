Zapping But! Football Club PSG : Paris en danger dans la course au titre ?

S'il n'a pas été décisif à l'occasion de la défaite du PSG face à Lorient (1-3), Gianluigi Donnarumma a au moins eu le mérite d'assumer face aux micros. L'Italien s'est non seulement présenté au micro de Canal+ à l'issue de la rencontre mais il est aussi revenu en zone mixte.

Donnarumma agacé par les attaques sur Galtier

« C’est difficile de parler aujourd’hui, nous étions énervés dans le vestiaire. Demain on va travailler ensemble. Mais, à chaud c’est difficile de parler. Si je parle, j’aurais peur de regretter les paroles que je vais prononcer. On n’est pas en crise, mais nous sommes en colère et tous déçus. Nous avons perdu trop de points à la maison. Nous sommes tristes pour le public qui est venu », a déploré l'ancien Milanais.

Alors que son coach Christophe Galtier prend le gros des critiques actuellement, « Gigio » a tenu à le défendre au nom du vestiaire : « Il y a trop de critiques sur le coach et ça ne nous plaît pas. On va de l’avant avec lui. Tout le monde est avec le coach, jusqu’au bout. On va tous se parler demain et voir ce qui n’a pas marché. Maintenant on doit gagner tous les matchs pour remporter le championnat ».

Pour résumer Gianluigi Donnarumma était très remonté à l'issue de la défaite du PSG contre Lorient (1-3) au Parc des Princes. Néanmoins l'Italien se refusait à cibler Christophe Galtier, dont il estime que la presse est déjà assez dure avec lui.

Alexandre Corboz

Rédacteur