PSG – Lorient : Galtier peste contre Hakimi et sa défense, Riolo lui demande de démissionner

C'est un Christophe Galtier défait qui s'est présenté face aux micros ce dimanche soir après la défaite du PSG contre Lorient (1-3) au Parc des Princes : « Quand vous faites un début de match comme ça, il ne faut pas s’attendre à un autre résultat. Il y a de la déception, mais pas d’incompréhension. On ne peut pas avoir ce genre de contenu. Il faut analyser la situation avec justesse. Évidement que c’est une défaite supplémentaire qui n’arrive pas au bon moment. Je ne sais pas pour quelle raison on peut être autant absent des débats », a-t-il déploré, évoquant 20 premières minutes « à l'envers » de son équipe.

« Aucune raison pour qu'Hakimi soit tendu et nerveux »

Plusieurs faits de jeu ont agacé le technicien. L'exclusion rapide d'Achraf Hakimi d'abord : « Il n’y avait aucune raison pour qu’Hakimi soit tendu et nerveux. Sa deuxième faute est stupide et pénalise l’équipe ». Le but de Bamba Dieng ensuite sur un contre où tout le monde part à l'abordage : « On prend le troisième but de manière stupide, alors qu’on a un coup de pied arrêté. Avec le but refusé, on a l’espoir et on joue le coup de pied arrêté alors que nos défenseurs sont dans la surface ».

Désormais, Christophe Galtier se tourne vers la suite : « On est obligé d’être déçu, maintenant l faut vite réagir, il y a Marseille et Lens. Notre partie de saison est TRÈS TRÈS moyenne. Trop de joueurs sont en dedans ! Il faut une prise de conscience collective et surtout individuelle. Y’a trop de joueurs en deçà de leur niveau. Nous devons regarder devant. Il y a le match de Troyes. Il faut aller chercher ce titre ».

Riolo réclame la démission immédiate de Galtier

Du côté des observateurs, Christophe Galtier se fait dégommer. « Galtier est clairement le pire entraîneur du PSG en L1. Pas responsable de tout mais c'est vraiment très faible dans le jeu. 3 défaites sur les quatre derniers matches à domicile... Dans quel top club au monde, le coach est encore en poste ? », s'est étonné Nabil Djellit, rejoint par Daniel Riolo sur la question d'un coach en bout de course : « Je crois qu'à la place du coach du PSG, devant une telle prestation de mon équipe, je démissionne et je pars en vacances très loin… » Le consultant de l'After Foot demande également à Marquinhos et Marco Verratti de le suivre après ce match.

Pour résumer Christophe Galtier a essayé d'analyser la défaite du PSG contre Lorient (1-3), appuyant sur deux faits de jeu "idiots" qui l'ont énervé mais réclamant l'union sacrée. A côté de ça, le coach francilien prend vraiment très cher.

