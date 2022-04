PSG – Lorient, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

Lors de la trêve internationale, Mauricio Pochettino a été relativement épargné par les pépins mais va récupérer quelques joueurs marqués par leur absence au Mondial (Donnarumma et Verratti en tête). Keylor Navas est également renté à Paris avec un souci et rejoint Juan Bernat et Layvin Kurzawa à l'infirmerie. S'ils ont effectué un long voyage en Amérique du Sud, Neymar, Marquinhos, Angel Di Maria et Lionel Messi ont eu le temps de récupérer. Ander Herrera et Sergio Ramos feront également leur retour.

Les absents du côté du PSG : Navas, Bernat, Kurzawa (blessés).

La MNM de retour au Parc des Princes après les sifflets de Bordeaux ?

Christophe Pelissier a annoncé qu'il prendrait sa décision ce samedi concernant la présence ou non de Fabien Lemoine dans le groupe. L'ancien Stéphanois est apte mais revient d'une longue absence. Il pourrait pallier l'absence de Bonke Innocent, blessé en sélection et suspendu. Deux absences à signaler : celle de Stéphane Diarra et du jeune Loric.

Les absents du côté de Lorient : Innocent (suspendu et blessé), Loric, Diarra(blessé).

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap.), Kimpembe, N.Mendes - Verratti, Danilo, Wijnaldum - Messi, Mbappé, Neymar.

Lorient : Dreyer - H.Mendes, Laporte, Pétrot, Le Goff - Monconduit, Abergel (cap.), Le Fée - Laurienté, Koné, Moffi.

Alexandre Corboz

Rédacteur