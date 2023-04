PSG - Lorient : Luis Campos monte en première ligne pour défendre Galtier

A l'issue de la défaite du PSG ce dimanche au Parc des Princes face à Lorient (1-3), le conseiller spécial du club Luis Campos a pris la parole sur Canal+ :

« Avant de faire notre autocritique, c'est important de dire aux supporters qu'on comprend leur déception. Nous aussi nous sommes déçus. Je viens de rentrer au vestiaire et j'ai vu une équipe déçue. Maintenant, même si c'est dur, il faut réagir vite. On est premier du championnat depuis la première journée. Il manque cinq matchs. A nous de ne pas perdre la tête et continuer dans notre travail. On va arriver. Tout le monde doit être ensemble. Ce que j'attends de tout le monde, joueurs, staff technique, c'est une réaction. On ne peut pas perdre la tête. On peut faire mieux, on doit faire mieux mais on n'a pas tout fait ».