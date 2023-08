PSG – Lorient : un Paris soporifique, un CUP chambreur avec L.Hernandez... Les notes des Parisiens

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Donnarumma (4,5) : l'Italien n'a pas touché un ballon mais il a quand même failli se faire surprendre par une frappe lointaine d'Abergel qui a pris l'extérieur de son poteau (42e).

Hakimi (5,5) : comme à son habitude, le Marocain s'est montré très offensif...Mais il n'a pas su être décisif par manque de complémentarité avec ses nouveaux partenaires offensifs. Dommage.

Danilo (6) : capitaine surprise à la place de Marquinhos, le Portugais a fait son match avec sérieux. Un gros sauvetage sur la ligne sur un contre de Romain Faivre (80e).

Skriniar (5,5) : pour sa première en Ligue 1, le Slovaque a croqué Bamba Dieng... Mais bon, ce n'était pas très difficile vu que Lorient n'a pas joué.

Hernandez (4) : l'international français a tenté d'assurer mais il est passé proche de provoquer un penalty dans un duel perdu avec Faivre (58e). Loin du niveau qui a fait de lui un Champion du Monde en 2018. Remplacé par Marquinhos (81e).

Zaïre-Emery (5) : le milieu de 17 ans continue d'accumuler de l'expérience et de donner l'impression d'avoir plusieurs années de plus dans sa maturité. Maintenant il n'a sans doute pas (encore?) la vista d'un Verratti pour rayonner et porter le milieu.

Ugarte (7) : l'Uruguayen a réussi sa première en Ligue 1 récupérant quantité de ballons et portant la ligne de récupération assez haute. Il a failli marquer le but vainqueur au bout du money-time (95e). Le meilleur Parisien de ce match très tactique.

Vitinha (6) : libéré par Ugarte, l'ancien de Porto a essayé de se projeter. Il aurait même pu marquer d'une frappe lointaine en début de deuxième période. Remplacé par F.Ruiz (68e), qui a sans doute eu la plus belle occasion francilienne et a tiré sur Mvogo (77e).

Asensio (3) : on n'a quasiment pas vu l'ancien joker du Real Madrid. Décevant et remplacé par C.Soler (68e), qui est à l'origine de l'occasion de Ruiz (77e).

Ramos (4) : une belle frappe enroulée repoussée par Mvogo au bout de 8 minutes, une tête de peu à côté (78e)... et c'est à peu près tout ce qu'on a vu de l'ancien buteur de Benfica. On dirait vraiment du Mauro Icardi.

Lee (6) : le Coréen n'est sans doute pas le joueur le plus talentueux de l'effectif mais, offensivement, il est le plus intéressant. De la percussion, des prises de risque, de l'intelligence de jeu, de l'explosivité.A revoir. Remplacé par Ekitike (81e).

Conclusion : Une longue possession totalement stérile, une équipe plus collective mais sans génie créatif ni explosivité... Bref, on s'est bien ennuyé dans cette première du PSG. La reconstruction s'annonce très très très longue.

L'image du match : le CUP chambre Lucas Hernandez

On attendait la prise de position du Collectif Ultras Paris concernant Kylian Mbappé. Il n'y en a pas eu. En revanche, les Ultras ont envoyé un message à Lucas Hernandez concernant son ascendance marseillaise : « On fait tous des erreurs : naître à Marseille en est une ». Gentillet.

