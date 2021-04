PSG - LOSC (0-1) : après Neymar, un autre scandale a éclaté à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

L’identité du futur champion de France a peut-être fuité du Parc des Princes ce samedi. En s’imposant avec la manière dans l’antre du PSG (1-0), le LOSC a pris trois points d’avance sur son plus proche rival à sept journées de la fin. Au-delà de la belle performance collective du LOSC, le niveau global du PSG a éclaté au grand jour.

Sans même parler du clash entre Neymar et Djalo en fin de match et avant des retrouvailles musclées dans le tunnel menant aux vestiaires. « Équipe prétentieuse arrogante avec pas mal de joueurs à l’esprit bien étroit, a déjà fait remarquer Daniel Riolo. Y’a que parmi les Supp parisiens qu’il y a autant de cretins qui défendent les joueurs même qd ils sont mauvais ? Humm possible oui. »

« Le scandale concerne plutôt la prestation indigente du PSG »

Abdellah Boulma est encore plus choqué que le consultant de RMC Sport et va même parler de scandale collectif pour ce PSG-là ! « La victoire de Lille est loin d’être scandaleuse. Le scandale concerne plutôt la prestation indigente que nous a offert le PSG, a glissé le journaliste sur Twitter. Seule consolation, en dépit de cette 8e défaite de la saison, le PSG reste encore dans la course au titre. Incompréhensible. Illisible. » Pendant ce temps-là, le Bayern Munich a dompté le RB Leizpig en Bundesliga (1-0) et s’annonce en grand favori mercredi en C1.