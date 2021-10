PSG - LOSC (2-1) : on en sait plus sur la blessure de Messi, Leonardo fou de rage !

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Auteur de la passe décisive pour l'égalisation de Marquinhos (74e) et du deuxième but parisien d'un plat du pied gauche à ras de terre (88e), Angel Di Maria a été le héros de la victoire du Paris Saint-Germain ce vendredi face au LOSC (2-1), en ouverture de la 12e journée de Ligue 1.

Quelques secondes après le coup de sifflet final, l'ailier droit argentin s'est exprimé sur la blessure de Lionel Messi, qui est sorti à la pause en raison d'une gêne musculaire. "La douleur qu'il avait datait d'avant le match, c'était la même, et je pense que ce n'est rien de grave. Seulement de la précaution", a lâché Angel Di Maria au micro d'Amazon Prime Vidéo. Mauricio Pochettino a confirmé cette nouvelle rassurante : « Il est sorti par précaution, en accord avec le staff médical. Il sera disponible pour le prochain match contre Leipzig. »

De son côté, Leonardo a remis les pendules à l’heure autour du traitement médiatique accordé au PSG. « Il y a une manière de critiquer un peu gratuite, c'est un peu trop. Par rapport au coach, aux grands joueurs, ceux arrivés cette année. Je ne comprends pas pourquoi, mais on accepte. Tu peux dire qu'on n'est pas bien, mais ça commence un peu à passer les limites. Dire que le coach ne connaît rien au football, que les grands joueurs qu'on a pris sont nuls, a-t-il enragé. Qu'on ne joue pas comme on veut, oui d'accord. Mais on est dans un schéma, on cherche. Il n'y a jamais eu un manque d'efforts, c'est la quatrième victoire que l'on a comme ça. C'est une caractéristique d'une équipe qui a envie. Là, on est plus inquiets par rapport à Instagram, la photo, où ils étaient... On parle plus de ça que quelque chose de spécifique et ça gêne. Tu ne peux parler de Mbappé, de Messi, de Neymar, de Verratti, ou du coach et de Marquinhos comme ça. »