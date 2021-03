PSG - LOSC (3-0) : Pochettino lance un message d'amour inattendu

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Cet après-midi, au moment où le bus du Paris Saint-Germain arrivait au Parc des Princes pour y défier le LOSC en 8es de finale de la Coupe de France, entre 400 et 500 supporters l'ont accueilli à coups de chants, de fumigènes et de drapeaux. Le Collectif Ultra Paris avait prévu une manifestation de soutien à une équipe défaite par Nantes (1-2) dimanche à la surprise générale et qui s'apprêtait à vivre trois semaines décisives avec les réceptions du LOSC en Coupe puis en L1 ainsi qu'un déplacement à Lyon dimanche.

"Les supporters nous manquent"

Ce soutien populaire a beaucoup plus à Mauricio Pochettino, qui a déclaré après la qualification face aux Lillois (3-0) : "À la télévision, on m'a montré un but que j'ai marqué ici. Plus que ma chevelure et mon but, je regardais les tribunes. Les supporters nous manquent. Quand ils sont là, ils t'aident à voler sur le terrain. Leur accueil ce soir a été important".

L'entraîneur argentin a également évoqué tous les problèmes entourant son équipe mais que ses joueurs ont su surmonter ce soir pour repartir de l'avant : "Les derniers jours ont été difficiles et je tiens à féliciter les joueurs ce soir. Je tiens aussi à remercier les familles. La communication est constante avec Marquinhos et Di Maria donc on a parlé logiquement pour savoir s’ils pouvaient jouer. Navas ? Je ne peux pas parler du passé des gardiens ici, mais Keylor fait partie des meilleurs du monde. Il est important et décisif pour nous, ce soir, face à Barcelone…".