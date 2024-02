PSG - LOSC : avant Mbappé, Luis Enrique a reçu deux premières bonnes nouvelles

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Si Kylian Mbappé doit encore passer des examens sur sa blessure contractée hier, le PSG a déjà enregistré deux bonnes nouvelles en vue de la réception du LOSC ce samedi au Parc (21h). Selon L’Équipe, le choc de cette 21e journée de L1 se disputera sans l’attaquant Andrej Ilic, entré hier face à l’OL (1-2) à la place d’un Jonathan David maladroit mais rapidement ressorti. Retrouvez toute l'actualité du PSG Ilic et Alexsandro déjà out au LOSC ? Acheté 3,75 M€ hors bonus à Valerenga, en Norvège, en fin de mercato, le Serbe est mal retombé sur sa cheville gauche après un duel aérien, et a quitté le stade en béquilles, avec une grosse attelle. Il faudra aussi surveiller Alexsandro, un peu boitillant à la sortie du vestiaire, alors que le secteur défensif est sous tension. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Le LOSC pourrait compter deux absences de marque face au PSG, ce samedi, dans le choc de la 21e journée de Ligue 1. Andrej Ilic, entré hier face à l’OL (1-2), est en effet mal retombé sur sa cheville gauche. Et Alexsandro boite...

Bastien Aubert

Rédacteur