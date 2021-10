PSG, LOSC : Donnarumma et Navas nommés pour le Trophée Yachine 2021, Maignan oublié

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La liste des 10 nommés pour le Trophée Yachine, qui récompense le meilleur gardien de but de l'année, a été révélée ce vendredi. Les deux portiers du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, font partis de cette liste. L'ancien gardien du LOSC, Mike Maignan, qui a rejoint cet été l'AC Milan, n'y figure pas.

Les nommés : Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (PSG), Ederson (Manchester City), Samir Handanovic (Inter Milan), Emiliano Martinez (Aston Villa), Edouard Mendy (Chelsea), Keylor Navas (PSG), Manuel Neuer (Bayern Munich), Jan Oblak (Atlético de Madrid), Kasper Schmeichel (Leicester).

Here are the last nominees for the 2021 Yachine Trophy! #tropheeyachine



🇨🇷 Keylor Navas

🇦🇷 Emiliano Martinez

🇩🇪 Manuel Neuer

🇸🇮 Jan Oblak

🇸🇮 Samir Handanovic#ballondor pic.twitter.com/rys6ANVDRA — France Football (@francefootball) October 8, 2021