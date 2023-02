PSG – LOSC : Galtier va croiser la route d'un vrai romantique du football !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Invité du podcast sur le football portugais de RMC, Joga!, repris par le site Petit Lillois, Paulo Fonseca, le coach du LOSC, en visite demain sur la pelouse du PSG, a confirmé qu'il était bien un « romantique », comme l'avait dit André Gomes récemment.

« Tout le monde dit que je suis un romantique, à commencer par ma femme, a confié le technicien portugais (49 ans). Elle dit que dans mon métier, je le suis aussi. Et je le suis parce que j’ai une profonde passion pour ce que je fais. Je vois le football comme une passion, comme un spectacle et en tant qu’entraîneur on doit proposer du bon spectacle. On doit faire plaisir aux gens qui se rendent au stade. C’est ce que j’essaie de faire : construire quelque-chose qui procure du plaisir à ceux qui aiment le football. Je ne suis pas du tout résultadiste. Franchement, pour moi, il n'y a pas que gagner mais la façon dont on gagne. Parfois, je perds et je rentre chez moi l’esprit tranquille, parfois je gagne et je rentre préoccupé. Tout dépend de ce qui s’est passé pendant le match : si on a bien joué, si on a joué notre jeu… Je ne suis pas du tout résultadiste et le jour où je sentirais que je le deviens, j’arrêterai le football, parce que ce n’est pas ma façon de vivre mon métier. » Des préoccupations dont Christophe Galtier, de plus en plus fragilisé au PSG, doit être assez loin, en ce moment...