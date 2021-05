PSG, LOSC : Jardim rejoint Mbappé, c'est Paris qui a perdu le titre avant tout !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Si le LOSC est tout proche de priver le PSG d'un nouveau titre de Champion de France et pourrait le faire dès dimanche soir en cas de résultats favorables, le titre des Dogues – si exceptionnel soit-il – n'impressionne pas vraiment Leonardo Jardim, le dernier coach de L1 à avoir privé Paris (2017) du sacre.

« J'ai vu un championnat plus équilibré. Ces dernières années, le champion avait toujours 95, 97 points. Là, le champion aura 83 ou 84 points. C'est plus équilibré, le PSG n'a pas été tout à fait à son niveau, Lille a gardé l'ossature de l'année dernière et a continué à progresser », note Jardim dans L'Equipe... Pas loin de rejoindre le raisonnement de Kylian Mbappé.

« Monaco – PSG 2017, un duel bien plus disputé »

Pour lui, le LOSC de Galtier ressemble davantage au Montpellier de 2012 qu'à son ASM de 2017 : « L'année de Monaco, il y avait un gros Paris Saint-Germain contre nous ! On avait obtenu 95 points et eux 87 ! C'était un duel bien plus disputé. Si Paris avait été au même niveau que les saisons précédentes, il aurait déjà Championat gagné », a assené le Portugais.

Pour autant, n'allez pas croire que Leonardo Jardim est aigri : il respecte Lille. « Nous avons marqué plus de 100 buts, presque un record d'Europe, nous avions une équipe très offensive, spectaculaire, alors on ne peut pas vraiment comparer. Mais être champion, c'est toujours être champion ! Une grande performance. Si Lille gagne, je serai content car j'ai des amis là-bas, Galtier et mon ancien entraîneur des gardiens (Carlos Pires) », a-t-il conclu.