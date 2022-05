PSG, LOSC : Luis Campos est le favori pour remplacer Leonardo !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris avance ses pions pour un brésilien de l'Ajax

Alors que Kylian Mbappé devrait prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, une véritable refonte profonde en interne devrait avoir lieu au sein du club de la capitale. Cela devrait conduire au départ de Leonardo, qui occupe le poste de directeur sportif depuis l'été 2019.

Selon les informations du journaliste d'ESPN, Julien Laurens, l'ancien directeur sportif du LOSC et de l'AS Monaco, Luis Campos, qui serait très apprécié par l'émir du Qatar et propriétaire du PSG, Tamim ben Hamad Al Thani, serait le favori pour prendre la succession de Leonardo. Une information confirmée par Canal Supporters.

