PSG - LOSC : Mbappé remercie le Parc... et envoie un message à Neymar

Sur le scénario du match

« On s'en sort. Le match n'était pas top. On fait beaucoup d'erreurs, on a beaucoup de sautes de concentration et, contre une équipe qui joue, ça paie cash. Mais on a montré que, même quand on n'est pas dans le meilleur des jours, même quand le contexte n'est pas forcément favorable, on est une équipe différente, on peut s'en sortir tout le temps. »

Sur le soutien sans faille des supporters

« On est tous revenu dans le match. Le public n'en est jamais sorti. Dans un moment du match où on faisait tout à l'envers. Eux nous ont poussé et ça donne envie de ne pas décevoir. Il y avait le virage Auteuil bien sûr, mais c'est tout le Parc qu'on a senti à l'unission derrière nous. »

Pas de polémique avec Neymar

« Le programme avant Marseille, bien manger, bien dormir ? Oui mais pour tout le monde ! J'ai vu que les gens parlaient de Ney, de ce qui s'est passé... C n'était pas un pic envers lui ou envers quiconque. Dans le contexte actuel, on a besoin de tout sauf des pics. C'est vraiment un conseil pour tout le monde. On a vu en début de match que quand tout le monde est là, les équipes ont du souci à se faire. J'espère que Ney va revenir vite car c'est un joueur primordial pour nous. »