PSG, LOSC, OL : Paris a un avantage décisif dans la course au titre

Le choc de la 31e journée de L1 aura lieu au Parc des Princes entre le PSG et le LOSC (17h). Mauricio Pochettino ne pourra pas compter sur les services de Marco Verratti, ce dernier ayant été testé positif au Covid-19. Le milieu de terrain italien sera également absent contre le Bayern Munich mercredi en quart de finale aller de la Ligue des champions (21h).

En attendant, le PSG devra lutter avec le LOSC en championnat cet après-midi. Selon Benjamin André, le club de la capitale part avec une longueur d’avance sur les Dogues et l’OL dans la course au titre en raison de la qualité unique de son effectif.

« Aucune équipe en France n'a ça »

« Paris c'est spécial, c'est LE club en France. On n'a pas les qualités que Paris a, a expliqué le milieu du LOSC en conférence de presse. Paris a des joueurs qui peuvent changer un match a tout moment, nous on n'a pas ça, et aucune équipe en France ne l'a. Nous, on mise sur nos efforts, notre solidarité. Ils ont toujours une grosse possession de balle, on va beaucoup courir. Si tu ne cours pas contre Paris, ce n'est pas possible. Après, l'avantage, c'est que tu peux jouer contre Paris une fois que tu as récupéré le ballon car ils n'ont pas le repli défensif que d'autres ont. »