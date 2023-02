PSG – LOSC : Olivier Létang avertit les Parisiens

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Alors que le LOSC se déplace sur le terrain du leader de la L1, le PSG, ce dimanche (13h), son président, Olivier Létang, se veut ambitieux. Selon lui, les Dogues de Paulo Fonseca sont capables de réaliser un exploit au Parc. «J'ai un profond respect pour le PSG, qui a de très grands joueurs, et on sait que c'est extrêmement difficile au Parc des Princes. Il faut toujours faire un match parfait, en ayant de la réussite, si on veut aller chercher quelque chose. On ira avec nos convictions. Je suis sûr qu'on peut battre n'importe quelle équipe dans ce championnat », a-t-il confié à l'AFP.

Pour résumer «J'ai un profond respect pour le PSG, qui a de très grands joueurs, et on sait que c'est extrêmement difficile au Parc des Princes. Il faut toujours faire un match parfait, en ayant de la réussite, si on veut aller chercher quelque chose. On ira avec nos convictions. Je suis sûr qu'on peut battre n'importe quelle équipe dans ce championnat », a confié Létang à l'AFP.

Laurent HESS

Rédacteur

Podcast Men's Up Life