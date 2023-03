PSG : Luis Campos a les idées claires sur son avenir

Très critiqué suite au Mercato d'hiver atone du PSG et encore plus au lendemain de l'élimination du club de la Capitale en Ligue des Champions sur la pelouse du Bayern Munich (0-2), Luis Campos a encore les idées claires sur ce qu'il souhaite faire à Paris.

Si l'on en croit Fabrizio Romano, l'ancien architecte de l'AS Monaco et du LOSC est encore 100% focalisé sur son travail à Paris. Voyant son projet comme un plan à moyen ou long terme, Luis Campos ne s'est pas mis à paniquer hier.

Le Portugais travaillerait même déjà sur le chantier de l'été 2023 en restant sur un cap visant à remporter la Ligue des Champions avec Paris. Reste à savoir si ses dirigeants feront preuve de patience en lui maintenant sa confiance à lui et à Christophe Galtier, les deux hommes pointés du doigt depuis l'échec en Bavière.

Understand Luis Campos is still 100% committed to Paris Saint-Germain job — his projects have always been medium or long term. No changes in his plans. ?￰゚ヤᄡ? #PSG



Campos, already working for the future of PSG — joined 9 months ago and wants to win the Champions League in Paris. pic.twitter.com/NBcrXexEww