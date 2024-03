PSG : Luis Enrique a pris une nouvelle décision radicale contre Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Après l'avoir fait le week-end dernier face au Stade Rennais (1-1), l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a de nouveau sorti Kylian Mbappé en cours de match lors du choc ce vendredi contre l'AS Monaco (0-0). Et ce n'est pas la dernière fois que le coach espagnol devrait se priver du champion du monde 2018 d'ici la fin de la saison, à en croire les informations du Parisien. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PARIS SAINT-GERMAIN Luis Enrique a entamé une mise au banc partielle pour Mbappé Estimant le championnat quasi pliée et le titre quasi assuré, Luis Enrique souhaiterait utiliser la Ligue 1 pour préparer l’avenir qui s’écrira sans Kylian Mbappé. L'ancien entraîneur du FC Barcelone ne devrait pas se passer complètement du meilleur buteur de l'histoire du PSG mais devrait l'utiliser surtout pour les gros matchs, en Ligue des Champions et en Coupe de France. On se dirigerait donc vers une mise au banc partielle pour Kylian Mbappé en cette fin de saison. PSG : pourquoi Luis Enrique n’hésite plus à mettre Kylian Mbappé sur la touche

➡️ https://t.co/XM8Ha9vJlL pic.twitter.com/axQ9CNCXTz — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) March 2, 2024

Pour résumer Depuis l'annonce du départ de Kylian Mbappé en fin de saison, l'entraîneur du du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, n'hésite plus à mettre le Français sur la touche. Et cela ne ferait que commencer.

Fabien Chorlet

Rédacteur