PSG : Luis Enrique confirme pour Mbappé et réagit à l'affaire du Parc des Princes

L'affaire du Parc des Princes "Le président a été clair. Il faut trouver une solution mais le message est très clair." VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PARIS SAINT-GERMAIN "Mbappé sera présent" Mbappé "Oui, Kylian Mbappé sera présent demain (samedi) et à disposition pour jouer. Il ne s'est pas entrainé aujourd'hui (vendredi) pour ne pas prendre de risque." Le retour de Nuno Mendes "Non pas de date précise, il se rapproche du retour, il fait des exercices avec nous mais pas encore la totalité de l'entraînement. Tant que les médecins ne le disent pas, il n'est pas disponible." Tenté de faire tourner contre Lille ? "Nous sommes à un moment de la saison où on joue tous les trois jours. On doit planifier les options avec le staff pour être toujours compétitif. Il ne faut pas sous-estimer aucun match." Lille et Fonseca "Paulo Fonseca, j'adore ses idées de jeu, comment il attaque et défend. Lille est du même niveau que Brest et peut-être supérieur." Propos retranscrits par RMC Sport. 🎙️ Paris Saint-Germain - Lille OSC : Conf de presse de Luis Enrique 🔴🔵 https://t.co/BUv4aTaamK — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 9, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Comme à son habitude, l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, s'est montré cassant pendant sa conférence de presse, alors que se profile un nouveau choc, cette fois face au LOSC, après les deux face à Brest (2-2 ; 3-1) en L1 et en Coupe.

Fabien Chorlet

Rédacteur