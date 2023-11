PSG : Mbappé loin, Luis Enrique donne sa chance à un petit nouveau

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Suffisamment rare pour que la presse en parle. Ainsi, le quotidien francilien, Le Parisien, s'est attardé hier sur une décision de Luis Enrique, l'entraîneur du PSG. Rien de révolutionnaire, on vous rassure, mais la possibilité donnée à deux jeunes éléments du club parisien, U19, de monter en grade et de s'entraîner avec le groupe professionnel. Deux jeunes à l'entraînement Serif Nhaga, régulièrement appelé par Christophe Galtier et le milieu de terrai Senny Mayulu ont donc participé à la séance en compagnie de Presnel Kimpembe, qui a disputé l'entraînement collectif avant de laisser ses partenaires disputer une opposition. Mayulu, âgé seulement de 17 ans, s'est distingué récemment par un but sublime en Youth League contre le Milan AC. Pour la première fois, Senny Mayulu (2006) est monté s’entraîner avec le groupe de Luis Enrique aujourd’hui, sans les internationaux partis en sélection. #PSG — Benjamin Quarez (@B_Quarez) November 14, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Jamais simple pour les jeunes du centre de formation du PSG de pouvoir s'entraîner avec les stars de l'équipe première. Profitant de la trêve internationale, et du départ en sélection de nombreux joueurs, Luis Enrique a toutefois convoqué deux éléments à l'entraînement.

Benjamin Danet

Rédacteur