PSG : Luis Enrique en remet une couche sur Mbappé et lui fait une demande

Un peu moins de deux semaines après son recadrage envers Kylian Mbappé, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a en remis une couche sur sa star dans un entretien accordé à Amazon Prime Vidéo.

"Je veux que Mbappé ne soit jamais satisfait"

"Avez-vous eu le temps de parler ensemble du fait que vous attendez encore plus de sa part ? J'ai une très bonne relation avec Kylian Mbappé. Depuis le premier jour, les joueurs savent que je suis exigeant. Lui le premier, comme tous. Mais a fortiori, un joueur de son niveau, qui à chaque fois, veut améliorer son jeu, faire de bons matchs, jouer toutes les minutes, qui veut marquer des buts et qui veut gagner des titres. Je veux qu'il ne soit jamais satisfait. Mon travail d'entraîneur, c'est d'être exigeant. J'aime qu'ils s'entraînent bien, qu'ils jouent bien et soient compétitifs. Il n'y a pas de place pour le repos et le relâchement. On le demande à tous et plus spécialement aux joueurs importants pour Kylian", a confié le coach espagnol, toujours plus exigeant avec l'ancien Monégasque.

🫡 Luis Enrique sur Kylian Mbappé : "Je veux qu'il ne soit jamais satisfait. Mon travail d'entraîneur est d'être exigeant."#PSGASM pic.twitter.com/KJgqaHqzcT — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 24, 2023

