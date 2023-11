Stade de Reims - PSG : Luis Enrique recadre Mbappé malgré son triplé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Malgré que Kylian Mbappé ait claqué un triplé lors du large succès ce samedi du Paris Saint-Germain à Reims (0-3), Luis Enrique n'a pas tout aimé du match de l'ancien Monégasque. Le coach parisien l'a fait savoir au micro d'Amazon Prime Vidéo.

"Je ne suis pas vraiment content de Mbappé aujourd’hui"

"Je ne suis pas vraiment content de Kylian Mbappé aujourd’hui. Sur les buts je n’ai rien à dire. Mais il peut aider l’équipe davantage, dans une différente manière. Je vais lui en parler en premier, je ne vous dirai jamais ce dont il s’agit car c’est privé. Kylian est un des meilleurs au monde. Mais on a besoin de plus. On veut que lui fasse plus encore", a confié le technicien espagnol, particulièrement exigeant avec sa star.

🗣 @LUISENRIQUE21 : "Je ne suis pas vraiment content de Kylian aujourd'hui." 😳#SDRPSG pic.twitter.com/rA3lblk5yz — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 11, 2023

