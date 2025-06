FC Barcelone Mercato : Luis Diaz ou Nico Williams, qui le Barça doit-il recruter ? 

Le FC Barcelone souhaite recruter un ailier gauche au mercato mais deux pistes se confrontent : Luis Diaz ou Nico Williams. Qui doit-il recruter ? But Football Club en débat.

« Plutôt Nico Williams »

« Le Barça a du goût : Luis Diaz et Nico Williams seraient deux belles additions à l’effectif dirigé par Hansi Flick. Le Colombien de 28 ans a montré son potentiel à Porto et il l’a aussi exprimé à Liverpool. Et l’Espagnol, à 22 ans, sort de deux belles saisons avec Bilbao, lui qui avait été sacré champion d’Europe en Allemagne il y a tout juste un an avec la Roja.

Williams était alors déjà annoncé au Barça mais il était resté à l’Athletic. Aujourd’hui, on sait que c’est plutôt Luis Diaz qui a les faveurs du board catalan, mais je trouve que 80 millions d’euros pour un joueur de 28 ans, c’est cher. Et que Nico Williams, moins onéreux, représente un meilleur investissement. Le Basque a aussi pour lui d’être très proche de Lamine Yamal, ce qui faciliterait son intégration. Pour moi, il n’y a donc pas débat, c’est banco pour Nico ! »

Laurent HESS

« Plutôt Williams mais… »

« Je suis assez d’accord avec Laurent. Pour moi, Nico Williams serait évidemment la meilleure option pour le FC Barcelone. Le joueur est espagnol, il connaît bien plusieurs joueurs du Barça (Olmo, Yamal) et a totalement l’ADN du club. Malgré tout, on se rappelle qu’il avait dit non aux Blaugranas l’été dernier et les supporters locaux risquent de s’en souvenir longtemps.

De son côté, Luis Diaz a fait part d’un intérêt de longue date et ses statistiques avec Liverpool lors de la saison écoulée sont loin d’être infâmantes (13 buts et 7 passes décisives en 36 matches de Premier League). Sans compter qu’il est une arme redoutable dans le pressing et le repli défensif, sans doute un peu plus que Williams… »

Bastien AUBERT