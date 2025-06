OL Mercato : accord conclu, une recrue pour Fonseca en salle d’attente !

L’OL serait en passe de recruter Afonso Moreira, le jeune ailier du Sporting Portugal…

🟨 Négociation en cours

Le départ de Malick Fofana se précise à l’OL. Recruté il y a seulement six mois en provenance de La Gantoise pour 19,5 millions d’euros, l’ailier belge est dans le viseur de Chelsea et d’autres formations anglaises, dont Liverpool et Manchester United. Les enchères grimpent déjà et la situation financière de l’OL devraient conduire John Textor à accepter de libérer le joueur en échange d’une jolie plus value.

Ne manque plus que l’autorisation de la DNCG

Au même poste, selon les informations d’A Bola, le club rhodanien a entamé des discussions avec le Sporting Portugal pour le recrutement d’Afonso Moreira, jeune ailier portugais au potentiel intéressant et lié au club lisboète jusqu’en juin 2028. Formé à l’académie du Sporting, ce gaucher de 20 ans a été régulièrement utilisé en sortie de banc cette saison. L’OL verrait en Moreira une opportunité de pari à moyen terme, dans une logique de post-formation. Selon L’Equipe, les échanges sont bien engagés et les dirigeants lyonnais ne sont plus très loin de toucher au but. Le média annonce en effet que Moreira devrait s’engager pour 5 ans à l’OL à la fin du mois de juin, si la DNCG autorise le club à recruter, et ce pour seulement 2 millions d’euros.