OM : Benatia lance un message mystérieux, il a mis la main sur un crack ! 

Si certains supporters de l’Olympique de Marseille s’interrogent au sujet de la dernière publication de Medhi Benatia sur Instagram, le dernier renfort scellé est un cador en la matière.

Le mystère reste entier. Hier, bon nombre de supporters de l’OM sont interpellés au sujet de la dernière publication de Medhi Benatia dans une story Instagram : « Plus le combat est dur, plus la victoire est belle ». Ce message, publié en pleine période de mercato et de préparation, résonne comme un appel à l’unité, à la persévérance et à l’ambition retrouvée. La position de Benatia derrière ce message n’est pas anodine. En tant que directeur du football de l’OM, il joue un rôle essentiel dans la construction du projet : recrutement, finances, cohésion… Son mot semble destiné autant au vestiaire qu’à la direction ou aux supporters.

Antonello, un crack à l’OM

Ces derniers ont d’ailleurs déjà appris à connaître Alessandro Antonello, officialisé ce lundi en tant que nouveau directeur général à compter du 1er juillet 2025. Âgé de 59 ans, l’intéressé n’est pas un inconnu dans les hautes sphères du football européen. Architecte de la reconstruction de l’Inter Milan, club dont il fut le DG pendant près de huit ans, il rejoint l’OM avec une feuille de route claire : professionnaliser, moderniser et internationaliser. Ancien étudiant en finance, expert-comptable de formation, Antonello est décrit comme un « crack » par La Provence, lui qui a d’abord fait ses armes dans l’industrie avant d’entrer dans le monde du sport business.

Un seul accroc sur le CV

Son passage chez Puma Italie, jusqu’au poste de directeur général, l’a préparé aux enjeux marketing et commerciaux spécifiques aux clubs professionnels. En 2015, il rejoint l’Inter Milan, alors embourbé dans une crise financière et identitaire. Il grimpe rapidement les échelons : directeur financier, puis directeur des opérations, jusqu’à devenir DG en 2017. C’est sous sa direction que l’Inter retrouve la stabilité et l’ambition. Son seul accroc : le partenariat maillot avec DigitalBits, une entreprise crypto qui a failli dans ses engagements. Un dossier malheureux mais symptomatique de l’époque.