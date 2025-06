ASSE – Mercato : une nouvelle recrue officialisée !

Au lendemain de la signature de Mahmoud Jaber, l’ASSE officialise l’arrivée du jeune défenseur sénégalais Lassana Traoré (Diambars).

Le Mercato s’accélère à l’ASSE. Après la levée des options d’achat d’Irvin Cardona et de Maxime Bernauer, et le transfert de Mahmoud Jaber, les Verts officialisent ce mercredi soir la signature de Lassana Traoré, un jeune défenseur de 18 ans que le club forézien avait mis à l’essai en mars dernier. International U20, il arrive en provenance de Diambars et pourrait avoir un bon coup à jouer cette saison puisque l’ASSE ne devrait pas prolonger Léo Pétrot, en fin de contrat, et qu’elle pousse vers la sortie Pierre Cornud.

Contrat longue durée pour Traoré

En 2023, le latéral gauche a notamment remporté la Coupe d’Afrique des Nations U17 en étant titulaire lors des six matches disputés par le Sénégal. Plus récemment, le néo-Stéphanois a aussi pris part à la CAN U20. Il rejoint l’ASSE jusqu’en 2029 et effectuera la préparation estivale avec le groupe professionnel, dès ce jeudi, sous les les ordres d’Eirik Horneland. « Lassana est un joueur que nous avons supervisé au Sénégal et auquel nous avons été immédiatement sensibles. L’idée est à présent de l’intégrer au groupe professionnel. Il va avoir besoin d’un temps adaptation et l’idéal pour lui sera de gratter un maximum de temps de jeu sur cette première saison en Vert », a commenté Loïc Perrin. « Je suis très heureux de signer mon premier contrat professionnel avec l’ASSE, a quant à lui glissé Traoré. Mon objectif est désormais de trouver ma place pour contribuer aux objectifs du club. J’ai pu échanger avec Eirik Horneland qui attend de moi que je montre de quoi je suis capable ! »