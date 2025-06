ASSE Mercato : un club renonce à Davitashvili, Kilmer Sports trop gourmand ?

Les prétentions de l’ASSE pour transférer Zuriko Davitashvili refroidiraient certaines ardeurs…

🟥 Rumeur

Après Zuriko Davitashvili, un nouveau Géorgien à l’ASSE ? Selon Transfer Radar, le club ligérien vise un certain Giorgi Abuashvili cet été. Révélé lors de l’Euro Espoirs 2023, Abuashvili (22 ans) s’était notamment illustré face à l’équipe de France en phase de poules, en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive. Originaire de Tbilissi, formé au Dinamo Batumi, il évolue depuis deux saisons dans le championnat hongrois, sous les couleurs du Fehérvár FC où il a inscrit 7 buts et délivré 6 passes décisives cette saison.

Besiktas s’est retiré

Sauf que le Mercato ne fait que commencer et surtout, Davitashvili n’est pas encore parti. De plus, l’ASSE serait assez gourmande pour le transfert de l’ancien bordelais, acheté 6 millions d’euros l’été dernier aux Girondins. En effet, selon les médias turcs, Besiktas s’est retiré du dossier parce que Kilmer Sports demandait 20 millions d’euros pour son ailier géorgien, auteur de 9 buts et 8 passes décisifs cette saison en L1. Strasbourg et Rennes seraient également sur le coup.

« Le coup d’œil de But FC »

« Si l’ASSE doit vendre Zuriko Davitashvili cet été, il est probable que ce ne sera pas à plus de 10-12 millions d’euros… »