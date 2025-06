RC Lens Mercato : le Racing doit-il prolonger Florian Sotoca ? 

Florian Sotoca a engagé des discussions avec les dirigeants du RC Lens pour prolonger un contrat expirant en juin 2026. Une bonne idée ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Laurent en débattent.

« À Pierre Sage de décider »

« Florian Sotoca sort d’une saison difficile, ses stats en 2024-25 en attestent : 1 but, 1 passe décisive en 31 matches. A 34 ans, il n’incarne pas vraiment l’avenir du RC Lens et on pourrait penser que le moment est venu pour le RCL de tourner la page, comme pour Jonathan Gradit. Sauf que dans ce RCL en reconstruction, il faudra que Pierre Sage puisse compter sur quelques cadres. Et Sotoca en est un. Il a le cœur Sang et Or et un état d’esprit remarquable. Sa polyvalence, aussi. C’est de toute façon à Sage de décider, de voir s’il compte ou non sur le joueur. Si c’est le cas, on peut penser que Sotoca se fera un plaisir de poursuivre l’aventure ou moins une saison de plus, et qu’il donnera tout pour rendre de précieux services. »

Laurent HESS

« Attention à la saison de trop »

« Laurent l’a dit : Florian Sotoca a beau être un bon soldat, il affiche des statistiques faméliques la saison dernière. Et même s’il a su dépanner à des postes qui n’étaient pas le sien, on voit mal comment il pourrait devenir un pilier sous l’ère Sage, qui aime lancer des jeunes… Certes, le joueur de 34 ans pourra toujours rendre des services mais il n’incarne pas vraiment l’avenir. Et le RC Lens, lancé dans une vaste opération dégraissage, pourrait commencer à imaginer un avenir sans lui. Côté joueur, qui garde une excellente image auprès des supporters lensois, attention à ne pas faire la saison de trop. Personnellement, je le verrais plutôt vers une fin de carrière dans un bon club de Ligue 2 comme l’ASSE… »

Bastien AUBERT