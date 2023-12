PSG : Luis Enrique n’accable pas Donnarumma et applaudit Tenas après Le Havre

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Luis Enrique : « Tenas ? Je suis content pour lui »

Sur le scénario du match

« On a souffert sur les premières actions du match. On a dû jouer un match très différent mais cela aura permis de montrer à tout le monde qu’on est une équipe qui peut défendre et qui sait défendre. Ce n’est pas forcément le football que nous voulons montrer mais la mentalité de l’équipe était là. Dans ces conditions, l’adversaire devait prendre le ballon et c’était à nous de passer en contre-attaque ».

Sur le rouge de Donnarumma

« Il y a eu une erreur entre la ligne des défenseurs et lui sur cette longue balle. On a été distrait. Gigio a essayé d’intervenir mais l’attaquant lui est passé devant. C’est une situation normale… »

Sur la prestation d’Arnau Tenas

« Je suis content pour lui. C’est un garçon qui est très professionnel tous les jours. Aujourd’hui, il a eu l’occasion de se montrer. C’était son moment. Il a montré à tout le monde qu’il est prêt et préparé ».

Tenas : « Un jour parfait pour moi »

Arnau Tenas : « Aujourd’hui, pour moi, c’est incroyable. J’ai pu faire mes débuts avec le PSG. C’est un jour parfait pour moi. J’ai pensé à ma famille, à mon père, à mon frère, à tout le monde… Aujourd’hui, c’est spécial pour moi. Avant ma rentrée, le coach m’a parlé. Il m’a dit de jouer tranquille. J’étais prêt à tout. Je travaille toujours, fort. Enchaîner face à Nantes ? Je l’espère. Si le « Mister » a confiance en moi,.. »

Lee : « Beaucoup de positif à retirer du match »

Kang-In Lee : « Il y a beaucoup de positif à retirer du match à commencer par la solidité de notre équipe. Nous n’avons pas lâché sous la pression adverse. Au niveau comptable, c’est bien de s’être imposé sur un match qu’on a quasiment joué en intégralité en infériorité numérique ».

