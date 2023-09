PSG : Luis Enrique fait une annonce concernant Verratti et rassure sur Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Sur l’enchaînement de matchs à venir

« Il n'y a qu'un seul match important, c'est le match de demain. On ne pense pas au futur. Notre objectif est de récupérer les joueurs internationaux (…) Je suis entraîneur depuis plus de 10 ans. Je suis habitué aux semaines à 2-3 matchs. On a un effectif avec 2-3 joueurs à chaque poste. Tous les joueurs auront les minutes nécessaires tout au long de la saison. »

Sur le cas de Marco Verratti

« Marco Verratti sera là demain avant le match. C’est l’occasion pour tous les supporters de lui dire au revoir. Il a été un joueur très important de la dernière décennie. Je pense que ce sera un moment spécial pour lui et sa famille. Si je pense qu’il me manque quelque chose au milieu après le départ de Verratti ? Non. Je pense que nous avons une équipe très équilibrée, notamment au milieu de terrain. Nous y avons beaucoup d’options qui sont très bonnes. »

« Mbappé ? Je pense qu’il sera prêt demain »

Sur l’état de santé de Kylian Mbappé

« Mbappé a été touché cette semaine. Demain nous parlerons avec Kylian pour savoir comment il va mais je pense qu’il sera prêt. »

Sur le choix du N°9

« On ne peut pas comparer Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Ce sont deux spécialistes, avec un vrai sens du but. Asensio et Barcola peuvent aussi jouer à ce poste. Je suis heureux d’avoir autant d’options pour ce poste. »

Sur ses solutions au milieu

« Il n’y a pas que Ugarte, Warren et Vitinha. J’ai aussi d’autres options : Fabian Ruiz, Ndour, Carlos Soler et Ethan (Mbappé). »

