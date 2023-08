PSG - Mercato : Luis Enrique relance Barcola (OL) puis assène le coup de grâce à Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Nouveau rebondissement dans la saga opposant Kylian Mbappé au PSG. Le club de la capitale ne digère pas l'absence de prolongation de contrat et est prêt à faire payer le prix fort si le joueur décidait de ne pas partir cet été. Une première décision viendrait de tomber. Mbappé out pour Lorient, nouvelle offre pour Barcola ! Kylian Mbappé pourrait manquer à l'appel lors de la reprise de la Ligue 1 face à Lorient au Parc des Princes. En effet, selon le journaliste espagnol Andrés Onrubia Ramos, Kylian Mbappé ne sera pas convoqué par Luis Enrique le 12 août prochain. Si l'hypothèse d'une saison passée en tribunes était déjà évoquée s'il ne quittait pas Paris cet été, voilà une première étape décisive qui pourrait être franchie. En parallèle, RMC Sport assure que Luis Enrique n'hésite pas à contacter en personne des recrues potentielles afin de les convaincre de venir au PSG. Bradley Barcola est cité en exemple, lui qui aurait l'objet d'une nouvelle offre du club ! Selon Foot Mercato, celle-ci serait de plus de 30 M€ et aurait été refusée par l'OL. 🚨 Kylian Mbappé 🇫🇷 ne sera PAS CONVOQUÉ avec le PSG pour le match contre Lorient, le 12 août prochain. ❌



(@AndiOnrubia) pic.twitter.com/wjRN72uMLR — Actu Foot (@ActuFoot_) August 1, 2023

Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur