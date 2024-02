PSG : Luis Enrique annonce Mbappé titulaire face à la Real Sociedad et lance un appel au calme

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Une équipe calme mais déterminée

"C'est une période de la saison où il faut jouer les matches les plus importants. Il faut un état d'esprit tranquille. Tout le monde est convaincu qu'il peut être titulaire ! C'est une dynamique positive. Il faut être meilleur que l'adversaire sur deux matches ! Tous les joueurs sont à disposition, c'est la garantie d'une équipe prête."

Mbappé sera titulaire

"Je crois que quand une équipe a un joueur du rang de Kylian Mbappé, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que plus il joue, mieux c'est pour l'équipe. Il aurait pu jouer il y a quatre jours mais le risque n'était pas utile."

"Nous avons 11 attaquants avec le ballon et 11 défenseurs sans le ballon !"

La clef pour battre la Real Sociedad

"Il faut leur prendre la ballon le plus rapidement possible. Nous avons 11 attaquants avec le ballon et 11 défenseurs sans le ballon !"

