PSG : Luis Enrique vers la démission, Daniel Riolo balance !

Les décisions et le projet du PSG sont sans cesse remis en question. La période estivale que traverse le PSG ne fait pas exception. L'éditorialiste de RMC, Daniel Riolo, s'est à nouveau prononcé sur la situation du club de la capitale.

Une situation ridicule

Ce lundi, Daniel Riolo a publié un tweet pour exprimer son mécontentement. « Franchement, le coup de force, l'institution forte, et maintenant on ne rigole plus, une nouvelle ère tout ça ! C'est un bordel sans nom. On ne sait plus qui fait quoi, qui recrute ! À part une démission de Luis Enrique, que peut-il encore se passer pour accentuer le ridicule ? », a-t-il déclaré. Une des causes pourrait être le projet IDF qui aurait notamment été relancé alors qu'Ousmane Dembélé et aucune autre recrue du PSG ne s'inscrivent dans ce projet. Les jeunes joueurs pouvant le porter sont pour la plupart également partis...

