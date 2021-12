PSG : avant le RC Lens, on sait pourquoi Messi a autant de mal en Ligue 1

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Décevant mercredi soir contre Nice (0-0), deux jours après avoir remporté le Ballon d'Or, Lionel Messi a du mal à s'acclimater à la Ligue 1. Il faut dire que notre championnat est beaucoup plus physique et moins ouvert que la Liga, qu'il a connue durant toute sa carrière. Mais Luis Fernandez a une autre explication à ce démarrage poussif de La Pulga. Il l'a expliqué lors de son interview au site Paris Fans :

"Neymar, Messi, ils n’ont pas eu de préparation, attention (sourire) ! Arrêtez, hein ! Quand on regarde les championnats, les calendriers, la répétition des matches, on voit des matches tout le temps. Il y a les problèmes sanitaires, il faut faire attention, surveiller, cela dérègle. Il y a un dérèglement quelque part. Quand ils arrivent au centre d’entraînement, ce n’est plus comme avant ! Personne ne relève ça. Moi, Messi, quand je le vois au PSG, je suis heureux. Il peut beaucoup apporter. Certes, il quitte le Barça alors que c’était son club, mais je sens qu’il est capable. Quand tu vas pouvoir marier les trois, avec Neymar, Mbappé et Messi, s’il y a des pitbulls derrière, alors ils feront la différence. Ils savent ce que c’est de marquer, faire des passes, éliminer, ils ont toutes les qualités pour faire gagner ce PSG."

