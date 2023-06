PSG : Macron assène le coup de grâce à Messi avec Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Alors qu'Emmanuel Macron s'est récemment exprimé sur Kylian Mbappé, le nouveau coach de l'OM, Marcelino, et la possible vente du club phocéen, le président de la République a également dévoilé sa préférence entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.