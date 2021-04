PSG - Manchester City (1-2) : Neymar et Mbappé insultés tout le match

Ce week-end, l'ensemble des clubs de Premier League boycottera les réseaux sociaux afin de protester contre les insultes racistes auxquels les joueurs de football sont confrontés. Hier soir, la légende Liam Gallagher a fait la preuve du bienfondé de cette mesure car, même s'il n'est pas allé jusqu'à verser dans le racisme, il s'est lâché comme rarement sur Twitter en regardant la demi-finale de la Champions League entre le PSG et son adoré Manchester City.

"De la m… tous les deux !"

Ses deux principales cibles ont été, sans surprise, Kylian Mbappé et Neymar. Pour l'ancien leader d'Oasis, le Brésilien est "un petit con embarrassant". Après ce qu'il a considéré comme une simulation du Ney, il a lancé à l'arbitre : "Expulse-moi ce put… de plongeur de Neymar". Et enfin, après qu'un fan lui ait demandé ce qu'il pensait des deux superstars, il a fait dans le vulgaire : "De la m… tous les deux" !

Inutile de préciser que la majeure partie de ses messages ont été écrits en deuxième période, une fois que Kevin De Bruyne a égalisé. Dans la dernière demi-heure, quand il a senti que son équipe prenait l'ascendant, Liam Gallagher a pu se lâcher et ne s'en est pas privé. Dont' look back in anger, I heard you say…